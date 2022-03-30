Екатеринбургские власти меняют правила приема детей в 1 класс

31 марта 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Полная информация о территориях, закрепленных за школами, размещена на сайтах школ, портале города Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Родителей будущих первоклассников в Екатеринбурге ждет обновленная приемная кампания 2022 года. В департаменте образования Екатеринбурга объяснили URA.RU, в каких районах произошли изменения в объединенных территориях. «В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных организаций изменения коснутся нескольких внутригородских районов Екатеринбурга. Полная информация о территориях, закрепленных за школами, размещена на информационных стендах, сайтах школ, портале города Екатеринбурга, а также на сайте департамента образования», — отметили в ведомстве. в Верх-Исетском районе: жилые дома по ул. Ухтомской, ул. Полтавской, а также расположенные между ул. Репина и ул. Викулова, закреплены за объединенной территорией школ №№ 31, 41, 116, 168;

также определена общая территория для школ № 184 и № 143 в пределах домов с № 20 по № 26 по улице Ясной;

в Железнодорожном районе: к объединенной территории школ №№ 83, 170, 174 присоединены жилые дома в пределах границ улиц Надеждинская — Техническая — Минометчиков, ранее относившиеся только к школе № 50;

в Орджоникидзевском районе: в целях снижения нагрузки на школу № 138 к территории школы № 167 отнесены 11 домов в пределах границ улиц Совхозная — Шефская — Таганская (ЖК «Калиновский»). В случае отсутствия адреса проживания ребенка необходимо обратиться в управление образования для решения вопроса устройства ребенка в школу. «Администрации города Екатеринбурга в течение 10 рабочих дней определит общеобразовательное учреждение с учетом его территориальной доступности и наполняемости для реализации права ребенка на получение общего образования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс. Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родителей будущих первоклассников в Екатеринбурге ждет обновленная приемная кампания 2022 года. В департаменте образования Екатеринбурга объяснили URA.RU, в каких районах произошли изменения в объединенных территориях. «В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных организаций изменения коснутся нескольких внутригородских районов Екатеринбурга. Полная информация о территориях, закрепленных за школами, размещена на информационных стендах, сайтах школ, портале города Екатеринбурга, а также на сайте департамента образования», — отметили в ведомстве. В случае отсутствия адреса проживания ребенка необходимо обратиться в управление образования для решения вопроса устройства ребенка в школу. «Администрации города Екатеринбурга в течение 10 рабочих дней определит общеобразовательное учреждение с учетом его территориальной доступности и наполняемости для реализации права ребенка на получение общего образования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс. Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.