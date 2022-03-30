Екатеринбургские власти меняют правила приема детей в 1 класс

Родителей будущих первоклассников в Екатеринбурге ждет обновленная приемная кампания 2022 года. В департаменте образования Екатеринбурга объяснили URA.RU, в каких районах произошли изменения в объединенных территориях.
«В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных организаций изменения коснутся нескольких внутригородских районов Екатеринбурга. Полная информация о территориях, закрепленных за школами, размещена на информационных стендах, сайтах школ, портале города Екатеринбурга, а также на сайте департамента образования», — отметили в ведомстве.
- в Верх-Исетском районе: жилые дома по ул. Ухтомской, ул. Полтавской, а также расположенные между ул. Репина и ул. Викулова, закреплены за объединенной территорией школ №№ 31, 41, 116, 168;
- также определена общая территория для школ № 184 и № 143 в пределах домов с № 20 по № 26 по улице Ясной;
- в Железнодорожном районе: к объединенной территории школ №№ 83, 170, 174 присоединены жилые дома в пределах границ улиц Надеждинская — Техническая — Минометчиков, ранее относившиеся только к школе № 50;
- в Орджоникидзевском районе: в целях снижения нагрузки на школу № 138 к территории школы № 167 отнесены 11 домов в пределах границ улиц Совхозная — Шефская — Таганская (ЖК «Калиновский»).
В случае отсутствия адреса проживания ребенка необходимо обратиться в управление образования для решения вопроса устройства ребенка в школу. «Администрации города Екатеринбурга в течение 10 рабочих дней определит общеобразовательное учреждение с учетом его территориальной доступности и наполняемости для реализации права ребенка на получение общего образования», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что с 1 апреля на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс. Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения.
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