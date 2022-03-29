В Свердловской области упростили прием детей в первый класс

Госуслуги внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге с 1 апреля появится возможность записи детей в первый класс на портале Госуслуг. О начале работы нового сервиса сообщил начальник Департамента образования города Екатеринбурга Константин Шевченко. Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня.

«С 1 апреля на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс. Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения», — заявил Шевченко в пресс-центре ТАСС-Урал.

Подать заявление на зачисление в первый класс по месту регистрации нужно до 30 июня. «Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, то заявления будут приниматься на сайте Госуслуг с 6 июля по 5 сентября 2022 года. После подачи онлайн-заявления нужно предоставить документы в школу», — отметил чиновник.

Для заполнения формы на портале Госуслуг необходимо ввести паспортные данные и данные из свидетельства о рождении ребенка. Указать место регистрации, номер или название школы, куда планируется подать заявление, а также сведения о братьях и сестрах (если родной брат или сестра ребенка уже учится в выбранной школе). Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на Госуслугах.

URA.RU ранее писало, что Госуслуги внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на Госуслугах все справки, пособия и выплаты.

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