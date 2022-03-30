Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа страны в помощи. «Ищите другую работу»

31 марта 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Зеленский вернул послов из Грузии и Марокко за неэффективную работу Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа страны помогать Киеву. Также был подписан указ об отзыве главы дипломатической миссии Украины в Марокко. По словам украинского лидера, дипломаты недобросовестно выполняли свою работу. «Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что ожидает конкретных результатов от работы диппредставительств в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки. Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Власти Грузии заявляли, что не собираются участвовать в санкциях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернул украинского посла из Грузии из-за отказа страны помогать Киеву. Также был подписан указ об отзыве главы дипломатической миссии Украины в Марокко. По словам украинского лидера, дипломаты недобросовестно выполняли свою работу. «Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что ожидает конкретных результатов от работы диппредставительств в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки. Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Власти Грузии заявляли, что не собираются участвовать в санкциях.