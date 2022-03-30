ВС России объявили «режим тишины» для эвакуации жителей Мариуполя

31 марта 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

С 10 часов утра 31 марта ВС РФ объявлен «режим тишины» для эвакуации жителей Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России объявили «режим тишины» 31 марта и открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ. «Вооруженные Силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 г. объявляют „режим тишины“ и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», — говорится в заявлении Минобороны. Для успешного проведения эвакуации было предложено провести ее при участии представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста. Также министерство предупредило о том, что в настоящее время дорога от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается обстрелам ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Минобороны РФ потребовало от украинских властей неукоснительного выполнения условий по созданию гуманитарного коридора. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы России объявили «режим тишины» 31 марта и открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ. «Вооруженные Силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 г. объявляют „режим тишины“ и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», — говорится в заявлении Минобороны. Для успешного проведения эвакуации было предложено провести ее при участии представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста. Также министерство предупредило о том, что в настоящее время дорога от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается обстрелам ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Минобороны РФ потребовало от украинских властей неукоснительного выполнения условий по созданию гуманитарного коридора. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.