С апреля жители России получат новые льготы

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С 1 апреля в России начнут действовать новые меры поддержки населения Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

В России произойдет несколько важных нововведений. Так, с 1 апреля в стране начнут действовать особые льготы для поддержки бизнеса и граждан.

  • В апреле вступает в силу закон, согласно которому участники спецоперации и люди, выполнявшие боевые задачи на территории ДНР, ЛНР и Украины, будут признаны ветеранами и инвалидами боевых действий. Участники спецоперации смогут пользоваться льготами при уплате налогов и получать повышенные пенсионные выплаты, включая пенсии за выслугу лет.
  • С 26 марта вступил в силу закон об отмене НДФЛ на проценты по вкладам. Налог с процентных доходов не будет взиматься с выплат, полученных в 2021—2022 годах.
  • Кадастровая стоимость для расчета налога на имущество и землю для физических лиц останется прежней. Значение будет зафиксировано на уровне 1 января 2022 года.
  • Порог «налога на роскошь» будет увеличен. Теперь под него будут попадать машины стоимостью более 10 млн рублей, купленные с 1 января. Ранее соответствующий налог взымался за автомобили, стоимостью от 3 млн рублей.
  • С 1 апреля также будут индексированы социальные пенсии. Размер выплат вырастет на 8,6%.

Ранее по инициативе президента РФ Владимира Путина в России были разработаны меры поддержки для граждан и бизнеса. Минтруд РФ начал формировать предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в России с 1 апреля поднимут социальные пенсии, подросткам разрешат пользоваться «Госуслугами», россиянам упростят оплату мобильными телефонами, а семьи с детьми получат новую выплату.

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В России произойдет несколько важных нововведений. Так, с 1 апреля в стране начнут действовать особые льготы для поддержки бизнеса и граждан. Ранее по инициативе президента РФ Владимира Путина в России были разработаны меры поддержки для граждан и бизнеса. Минтруд РФ начал формировать предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в России с 1 апреля поднимут социальные пенсии, подросткам разрешат пользоваться «Госуслугами», россиянам упростят оплату мобильными телефонами, а семьи с детьми получат новую выплату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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