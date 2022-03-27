Россиян в апреле ждут новые выплаты и индексация пенсий

Социальные пенсии вырастут на 8,6% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России с 1 апреля поднимут социальные пенсии, а семьи с детьми получат новую выплату. Об изменениях в законодательстве сообщили в Госдуме.

С 1 апреля поднимут социальные пенсии на 8,6%, написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Речь идет о выплатах по инвалидности, по потере кормильца, по старости и пенсиях детям, у которых неизвестны оба родителя. Это затронет 4 млн человек. Индексация будет автоматической без подачи заявления;

Семьи с детьми от восьми до 16 лет смогут получить новую выплату. Изменения вводятся с 1 апреля. Сумма зависит от прожиточного минимума в регионе на ребенка;

Подросткам с 14 лет с 1 апреля разрешат регистрироваться на портале «Госуслуги». Детей до 14 лет могут зарегистрировать только их родители или опекуны;

Упростится социальная поддержка с 1 апреля. Для этого установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов. Россияне смогут согласиться с использованием Единой системы аутентификации на «Госуслугах»;

Россиянам будет проще расплатиться через систему быстрых платежей (СБП). Банки, которые являются участниками программы, с 1 апреля должны обеспечить возможной использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим или ИП;

В следующем месяце вступает в силу закон об ответственности за фейки о работе госорганов за границей. С 5 апреля граждане РФ будут нести ответственность за недостоверную информацию о работе российских госорганов в других странах. Ответственность будет, как за фейки до действиях российской армии.