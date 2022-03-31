Окраина Екатеринбурга парализована из-за пожара и ДТП. Фото

31 марта 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы не могут попасть на работу из-за пробок Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на выезде из микрорайона ЖБИ образовались пробки из-за пожара в автоцентре на улице Малышева. Об этом URA.RU сообщают жители микрорайона. «Пришлось бросать машину во дворах и идти с ребенком в детский сад пешком. Мы даже из двора на Рассветной выехать не смогли», — рассказывает местная жительница Ирина. «Пробки начинаются с окраин ЖБИ. Несмотря на то, что движение трамваев открыто, они почти не едут из-за скопления транспорта на мосту», — передает корреспондент URA.RU. Он также отмечает, что в сторону ЖБИ скопилась пробка из-за небольшой аварии на въезде. Многие екатеринбуржцы жалуются, что из-за этого опаздывают на работу. Им приходится выходить из трамваем и идти по мосту пешком. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся автосервис расположенный по адресу улица Малышева дом 133. Огонь распространился на мансардный этаж. Площадь пожара составляет примерно 150 квадратных метров. Сотрудники ГАИ перекрыли проезд от улицы Комсомольской до улицы Студенческой. На выезде из микрорайона ЖБИ образовались пробки Фото: URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге на выезде из микрорайона ЖБИ образовались пробки из-за пожара в автоцентре на улице Малышева. Об этом URA.RU сообщают жители микрорайона. «Пришлось бросать машину во дворах и идти с ребенком в детский сад пешком. Мы даже из двора на Рассветной выехать не смогли», — рассказывает местная жительница Ирина. «Пробки начинаются с окраин ЖБИ. Несмотря на то, что движение трамваев открыто, они почти не едут из-за скопления транспорта на мосту», — передает корреспондент URA.RU. Он также отмечает, что в сторону ЖБИ скопилась пробка из-за небольшой аварии на въезде. Многие екатеринбуржцы жалуются, что из-за этого опаздывают на работу. Им приходится выходить из трамваем и идти по мосту пешком. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся автосервис расположенный по адресу улица Малышева дом 133. Огонь распространился на мансардный этаж. Площадь пожара составляет примерно 150 квадратных метров. Сотрудники ГАИ перекрыли проезд от улицы Комсомольской до улицы Студенческой.