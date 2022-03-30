Сотрудник курганского оборонного завода хочет стать депутатом

В Кургане появился первый претендент на выдвижение в гордуму по округу №6 от «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник Курганского машиностроительного завода (КМЗ) Сергей Кобец подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед довыборами в гордуму Кургана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В курганский региональный организационный комитет документы на участие в предварительном голосовании (округ 6) подал Сергей Кобец 1987 года рождения. Начальник бюро ПАО „Курганмашзавод“, член ЕР. В течение пяти дней оргкомитет примет решение о регистрации кандидата или отказе», — рассказали в партии.

Курганские единороссы объявили прием документов на участие в предварительном голосовании перед довыборами в курганскую, шадринскую и катайскую городские думы, которые пройдут в сентябре. Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы.

Довыборы в гордуму Кургана будут проводиться по одномандатным округам №1 и №6. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации. Источники из политических кругов называли настоящей причиной отставок скандал на выборах главы Кургана в июле 2021 года. Елену Ситникову, согласованную властями, избрали только со второго раза. Часть депутатов в первый раз проголосовали за своего коллегу Романа Сергеечева, который в результате также сдал мандат. Ранее в оргкомитет поступили документы от первого кандидата по округу №1 Кирилла Герасимова.

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