Власти Словакии не исключили закупок российского газа за рубли

31 марта 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Премьер Словакии Эдуард Хегер отметил, что республика не успела купить газ за евро Фото: STEPHANIE LECOCQ, EPA новость из сюжета Газовый кризис в Европе Власти Словакии не исключили закупок российского природного газа за рубли. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. «Словацкая газовая промышленность [при этом] должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у „Газпрома“», — передает слова политика ТАСС. Также он отметил, что в противном случае республике необходимо незамедлительно искать альтернативы сырья, чтобы защитить потребителей. Президент России Владимир Путин в ответ на масштабные экономические санкции со стороны США и стран Европы после начала спецоперации на Украине объявил о новых правилах продажи газа. Сейчас страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Европа уже отказалась платить за газ в рублях. Однако Китай готов перейти на рубли в торговле нефтью и газом. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Словакии не исключили закупок российского природного газа за рубли. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. «Словацкая газовая промышленность [при этом] должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у „Газпрома“», — передает слова политика ТАСС. Также он отметил, что в противном случае республике необходимо незамедлительно искать альтернативы сырья, чтобы защитить потребителей. Президент России Владимир Путин в ответ на масштабные экономические санкции со стороны США и стран Европы после начала спецоперации на Украине объявил о новых правилах продажи газа. Сейчас страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Европа уже отказалась платить за газ в рублях. Однако Китай готов перейти на рубли в торговле нефтью и газом.