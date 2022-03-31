Власти Словакии не исключили закупок российского газа за рубли

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Премьер Словакии Эдуард Хегер отметил, что республика не успела купить газ за евро Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Власти Словакии не исключили закупок российского природного газа за рубли. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Словацкая газовая промышленность [при этом] должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у „Газпрома“», — передает слова политика ТАСС. Также он отметил, что в противном случае республике необходимо незамедлительно искать альтернативы сырья, чтобы защитить потребителей.

Президент России Владимир Путин в ответ на масштабные экономические санкции со стороны США и стран Европы после начала спецоперации на Украине объявил о новых правилах продажи газа. Сейчас страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Европа уже отказалась платить за газ в рублях. Однако Китай готов перейти на рубли в торговле нефтью и газом.

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Власти Словакии не исключили закупок российского природного газа за рубли. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. «Словацкая газовая промышленность [при этом] должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у „Газпрома“», — передает слова политика ТАСС. Также он отметил, что в противном случае республике необходимо незамедлительно искать альтернативы сырья, чтобы защитить потребителей. Президент России Владимир Путин в ответ на масштабные экономические санкции со стороны США и стран Европы после начала спецоперации на Украине объявил о новых правилах продажи газа. Сейчас страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Европа уже отказалась платить за газ в рублях. Однако Китай готов перейти на рубли в торговле нефтью и газом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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