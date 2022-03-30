Свердловские магазины «М.Видео» увольняют сотрудников

Руководство «М.Видео» решило уволить 35 сотрудников из двух магазинов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В магазинах бытовой электроники «М.Видео» сокращают сотрудников. Об этом URA.RU рассказали два источника из разных структур сети.

«В Екатеринбурге в „М.Видео“ сокращают штат и увольняют 35 сотрудников — под сокращение попали 11 из магазина в „Гринвиче“, 24 из филиала в „Меге“», — сообщил собеседник агентства.

Второй инсайдер сообщает, что сокращают только кредитных специалистов. «[Тех, кто работает в кредитном отделе], просят уходить по собственному [желанию]. Ничего не объясняют, вероятно связано с тем, что не выполняется план по кредитам», — рассказывает источник.

Корреспондент направил запрос на уточнение обстоятельств и причин сокращения штата сотрудников «М.Видео» в Екатеринбурге. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что в сетях магазинов бытовой техники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS убрали рассрочку, как способ оплаты. Такая оплата предлагалась в магазинах как кредитная акция и заключалась в том, что клиент не переплачивал за технику — проценты банку платили сами магазины. Решение было связано с повышением ключевой ставки Центробанка РФ.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку на фоне нестабильной ситуации с российским рублем. К 10 марта стоимость доллара США достигла 121 рубля. Но к концу марта стоимость валют вернулась на досанкционный уровень. Нестабильность курсов валют связаны с западными санкциями в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам российского президента Владимира Путина такие меры имеют признаки информационной, экономической и политической войны, так как направлены на ухудшение жизней миллионов россиян.

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