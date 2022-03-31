В Кремле заявили о готовности продавать газ Германии за валюту

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что все предложения сейчас рассматриваются в Берлине Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Кремль действительно рассматривает схему продажи российского газа Германии с рассчетом в долларах и евро через «Газпромбанк». Об этом во время конференц-колла заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Рассматривается такая схема, детали последуют, но сейчас не будем раскрывать. Все они доведены до сведения коллег в Берлине», — ответил Песков, комментируя сообщения ФРГ о предложенной канцлером Олафом Шольцем схеме.

Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами. Новые правила вступают в силу 1 апреля. 30 марта Шольц созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты. Путин в ответ объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО из-за начала спецоперации РФ на Украине заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. В итоге Шольц, как сообщали немецкие СМИ, предложил Путину проводить оплату в валюте через «Газпромбанк», который будет конвертировать ее в рубли.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кремль действительно рассматривает схему продажи российского газа Германии с рассчетом в долларах и евро через «Газпромбанк». Об этом во время конференц-колла заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Рассматривается такая схема, детали последуют, но сейчас не будем раскрывать. Все они доведены до сведения коллег в Берлине», — ответил Песков, комментируя сообщения ФРГ о предложенной канцлером Олафом Шольцем схеме. Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами. Новые правила вступают в силу 1 апреля. 30 марта Шольц созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты. Путин в ответ объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО из-за начала спецоперации РФ на Украине заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. В итоге Шольц, как сообщали немецкие СМИ, предложил Путину проводить оплату в валюте через «Газпромбанк», который будет конвертировать ее в рубли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...