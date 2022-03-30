Шольц не согласился с российской схемой расчетов за газ

30 марта 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не дал согласия на оплату российского газа рублями. Лидер ФРГ заявил, что в силе остается решение G7. Об этом рассказали в правительстве Германии. «Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру (оплату российского газа в рублях — прим. URA.RU) в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», — цитирует сообщение правительства ФРГ ТАСС. По информации кабмина, пока в силе остается решение G7 — «поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах, как указано в договорах». 30 марта Путин и Шольц обсудили оплату российского газа в рублях, условившись, что этот вопрос дополнительно рассмотрят эксперты РФ и ФРГ. Путин объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия в таком случае прекратит поставки газа.