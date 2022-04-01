CNN: США не смогут предложить Украине гарантии безопасности

01 апреля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

США не сможет дать Киеву гарантии безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеканал CNN считает, что США вряд ли предложит Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев. Там отмечают, что союзники США поддержат их в этом вопросе. «Маловероятно, отметили они (американские, украинские и западные должностные лица), что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует», — говорится в сообщении телеканала CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечено, что ранее член украинской делегации Давид Арахамия на переговорах с Россией заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для своей страны. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны. Ранее президент США Джо Байден отказался ответить, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Киеву. Также Байден не стал давать оценок недавнему разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телеканал CNN считает, что США вряд ли предложит Украине те гарантии безопасности, которые требует Киев. Там отмечают, что союзники США поддержат их в этом вопросе. «Маловероятно, отметили они (американские, украинские и западные должностные лица), что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует», — говорится в сообщении телеканала CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечено, что ранее член украинской делегации Давид Арахамия на переговорах с Россией заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для своей страны. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Россия проводит специальную операцию на территории Украины по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля с 2022 года. Глава государства отмечал, что главной целью ВС РФ является помощь республикам Донбасса, а не оккупация территорий страны. Ранее президент США Джо Байден отказался ответить, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Киеву. Также Байден не стал давать оценок недавнему разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.