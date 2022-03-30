Байден уклонился от ответа на вопрос о безопасности Украины

31 марта 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден отказался ответить, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Киеву. Также американский лидер не стал давать оценки недавнему разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках [ее] мирных переговоров с Россией», — предает ТАСС вопросы журналистов в Белом доме. По информации агентства, Байден отказался от ответа. У президента США также спросили, что именно ему сказал во время телефонного разговора Зеленский, который, по свидетельству американского правительства, в том числе проинформировал Байдена о ходе переговоров Украины с Россией. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа. Ранее лидер Америки, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве, заявил, что военные увидят все своими глазами, когда будут «там». Представители Белого дома заявили, что Байден оговорился в своей речи. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США не отправят своих военных на Украину. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.