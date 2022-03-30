30 марта 2022

Байден уклонился от ответа на вопрос о безопасности Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден не стал отвечать на вопрос о гарантиях безопасности для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден отказался ответить, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Киеву. Также американский лидер не стал давать оценки недавнему разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках [ее] мирных переговоров с Россией», — предает ТАСС вопросы журналистов в Белом доме. По информации агентства, Байден отказался от ответа. У президента США также спросили, что именно ему сказал во время телефонного разговора Зеленский, который, по свидетельству американского правительства, в том числе проинформировал Байдена о ходе переговоров Украины с Россией. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа.

Ранее лидер Америки, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве, заявил, что военные увидят все своими глазами, когда будут «там». Представители Белого дома заявили, что Байден оговорился в своей речи. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США не отправят своих военных на Украину.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Президент США Джо Байден отказался ответить, готов ли Вашингтон предоставить гарантии безопасности Киеву. Также американский лидер не стал давать оценки недавнему разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках [ее] мирных переговоров с Россией», — предает ТАСС вопросы журналистов в Белом доме. По информации агентства, Байден отказался от ответа. У президента США также спросили, что именно ему сказал во время телефонного разговора Зеленский, который, по свидетельству американского правительства, в том числе проинформировал Байдена о ходе переговоров Украины с Россией. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа. Ранее лидер Америки, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве, заявил, что военные увидят все своими глазами, когда будут «там». Представители Белого дома заявили, что Байден оговорился в своей речи. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США не отправят своих военных на Украину. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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