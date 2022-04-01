США пытаются поссорить Россию с Латинской Америкой

Антонов: США пренебрегают интересами латиноамериканских стран Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты пытаются поссорить Россию со странами Латинской Америки, навязывая им свои интересы. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос о призыве ряда сенаторов США лишить Россию статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).

«Налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Подобная риторика — очередное проявление замшелой „доктрины Монро“, в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю», — приводятся слова Антонова в telegram-канале посольства РФ в США. Дипломат призвал американских коллег перестать политизировать деятельность международных площадок и сконцентрироваться на предметной работе ОАГ.

Ранее президент США Джо Байден поддержал предложение своего советника по национальной безопасности Джейка Салливана исключить Россию из «большой двадцатки», сообщает RT. Китай, в свою очередь, заступился за РФ, заявив, что ни одна страна-участница форума G20 не имеет права лишать членства другую страну.

Страны Евросоюза и США начали ведение агрессивной политики против РФ в связи с проведением спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. 16 марта Россия вышла из Совета Европы. По словам бывшего зампреда парламентской ассамблеи организации Петра Толстого, такое решение руководство страны приняло из-за НАТО.

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