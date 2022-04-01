Продюсер Фадеев назвал рэпера Face «копией с AliExpress»

Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев отреагировал на новый выпуск блога «вДудь» с рэпером Иваном Дреминым (Face). Фадеев назвал в своем telegram-канале образ Дремина очередной «копией рэпера Lil Peep с AliExpress».
«Очередная копия с „Али Экспресс“ на Lil Peep подала голос! Мне кажется, на его лице с надписями из школьного туалета не хватает еще одной — „SCUM“!» — написал Фадеев.
К посту Фадеев прикрепил видеофрагмент из интервью с Дреминым. В нем рэпер назвал русских не той нацией, которую стоит жалеть. Ранее Face заявил, что навсегда уехал из России. Он связал свой отъезд со спецоперацией на Украине. Ранее из России также уехал ряд деятелей культуры, в том числе Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева и другие. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По данным представителей правительства РФ, безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев отреагировал на новый выпуск блога «вДудь» с рэпером Иваном Дреминым (Face). Фадеев назвал в своем telegram-канале образ Дремина очередной «копией рэпера Lil Peep с AliExpress». «Очередная копия с „Али Экспресс“ на Lil Peep подала голос! Мне кажется, на его лице с надписями из школьного туалета не хватает еще одной — „SCUM“!» — написал Фадеев. К посту Фадеев прикрепил видеофрагмент из интервью с Дреминым. В нем рэпер назвал русских не той нацией, которую стоит жалеть. Ранее Face заявил, что навсегда уехал из России. Он связал свой отъезд со спецоперацией на Украине. Ранее из России также уехал ряд деятелей культуры, в том числе Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева и другие. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По данным представителей правительства РФ, безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.