Курс доллара упал ниже 81 рубля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, курс валюты, деньги, наличные, доллары, курс доллара, валюта, сто долларов, доллар, франклин на купюре
Курс доллара рекордно упал Фото:
новость из сюжета
Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи снизился на 3,45%, до 80,33 рубля. Курс евро опустился на 0,5%, до 92,03 рубля, следует из данные торгов.

США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи снизился на 3,45%, до 80,33 рубля. Курс евро опустился на 0,5%, до 92,03 рубля, следует из данные торгов. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...