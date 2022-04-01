Курс доллара упал ниже 81 рубля

01 апреля 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Курс доллара рекордно упал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи снизился на 3,45%, до 80,33 рубля. Курс евро опустился на 0,5%, до 92,03 рубля, следует из данные торгов. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи снизился на 3,45%, до 80,33 рубля. Курс евро опустился на 0,5%, до 92,03 рубля, следует из данные торгов. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран.