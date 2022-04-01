В ФРГ заявили о возвращении Германии в 1945 год из-за России

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
ФРГ может вернуться к серьезнейшему кризису со времен окончания Второй мировой, считает гендиректор BASF Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Гендиректор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер высказался против введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, подкрепив свои опасения прогнозами о крупнейшем кризисе Германии. Такое заявление глава корпорации сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитаты из которого опубликовало издание DPA.

«Это [введение эмбарго на российские энергоресурсы] может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны», — приводит цитату Брудермюллера DPA. Гендиректор считает подобный «эксперимент» безответственным по отношению к экономике страны. По мнению главы корпорации, Германия сможет полностью отказаться от поставок российского газа, в лучшем случае, в течение четырех-пяти лет.

Ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер предрек Германии нищету в случае объявления эмбарго на нефть и газ из России. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ будет экспортировать газ недружественным странам за рубли. После этого решения Германия и Франция объявили об отказе от условий России об оплате поставок газа в рублях. Власти США также поддержали страны ЕС в отказе от покупки энергоресурса за рубли. Канцлер Австрии, наоборот, выступил против эмбарго на российский газ, сообщает RT.

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Гендиректор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер высказался против введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, подкрепив свои опасения прогнозами о крупнейшем кризисе Германии. Такое заявление глава корпорации сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитаты из которого опубликовало издание DPA. «Это [введение эмбарго на российские энергоресурсы] может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны», — приводит цитату Брудермюллера DPA. Гендиректор считает подобный «эксперимент» безответственным по отношению к экономике страны. По мнению главы корпорации, Германия сможет полностью отказаться от поставок российского газа, в лучшем случае, в течение четырех-пяти лет. Ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер предрек Германии нищету в случае объявления эмбарго на нефть и газ из России. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ будет экспортировать газ недружественным странам за рубли. После этого решения Германия и Франция объявили об отказе от условий России об оплате поставок газа в рублях. Власти США также поддержали страны ЕС в отказе от покупки энергоресурса за рубли. Канцлер Австрии, наоборот, выступил против эмбарго на российский газ, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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