Сотни курганских бизнесменов смогут не платить налоги до осени

Налоговые послабления в регионе коснулись 704 индивидуальных предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области 704 индивидуальных предпринимателя и 543 юрлица смогут заплатить налоги на полгода позже. Данная информация была размещена 1 апреля на сайте областного управления Федеральной налоговой службы.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 30.03.2022 № 512 о продлении сроков уплаты для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения для отдельных отраслей. <…> Всего в Курганской области под условия постановления попадают 543 юридических лица и 704 индивидуальных предпринимателя», — указано в сообщении.

Для организаций сроки уплаты налога за 2021 год продлили с 31 марта до 31 октября 2022 года, а для индивидуальных предпринимателей — с 30 апреля до 30 ноября. Помимо этого срок уплаты авансового платежа по упрощенной системе налогообложения за первый квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября. В новые сроки предприниматели и организации могут платить по 1/6 части суммы налога или авансового платежа в течение следующих шести месяцев.

Ранее стало известно, что налог с процентных доходов не будет взиматься с выплат по вкладам, полученных в 2021—2022 годах. Помимо этого был увеличен порог «налога на роскошь» для автомобилей с 3 млн до 10 млн рублей. Меры поддержки для граждан и бизнеса были разработаны по инициативе президента РФ Владимира Путина.