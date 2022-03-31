31 марта 2022

Курганские власти хотят продать сгоревший памятник архитектуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Куйбышева, дом 131. Курган, улица куйбышева, аварийный дом, сгоревший дом, улица куйбышева 131
Здание по улице Куйбышева, 131 планируют выставить на торги в мае Фото:

Здание в центре Кургана по улице Куйбышева, 131, сгоревшее несколько лет назад, является объектом культурного наследия. Городские власти планируют продать его с условием, что новый собственник проведет реставрационные работы. Об этом представители мэрии заявили в ответ на вопрос курганца на сайте «Обратись».

«Этот дом сгорел несколько лет назад, его никто не собирается восстанавливать. В спорткомплекс приезжают спортсмены и видят, как на одной из центральных улиц стоит сгоревший дом. Он портит общий вид», — говорится в обращении.

К публикации приложена фотография сгоревшего здания. Автор обращает внимание, что на улице Куйбышева много старых домов, часть из которых требуют восстановления.

«Дом №131 по улице Куйбышева является объектом культурного наследия регионального значения. Включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Кургана на 2022 год», — ответили на обращение представители городской администрации. Аукцион по продаже этого объекта запланирован на май 2022 года. «Существенными условиями конкурса являются обязательства по содержанию и сохранению объекта культурного наследия с установленными сроками проведения ремонтно-реставрационных работ», — добавили в мэрии.

Улица Куйбышева, дом 131. Курган
Здание сгорело несколько лет назад
Фото:
Улица Куйбышева, дом 131. Курган
Фото:

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Здание в центре Кургана по улице Куйбышева, 131, сгоревшее несколько лет назад, является объектом культурного наследия. Городские власти планируют продать его с условием, что новый собственник проведет реставрационные работы. Об этом представители мэрии заявили в ответ на вопрос курганца на сайте «Обратись». «Этот дом сгорел несколько лет назад, его никто не собирается восстанавливать. В спорткомплекс приезжают спортсмены и видят, как на одной из центральных улиц стоит сгоревший дом. Он портит общий вид», — говорится в обращении. К публикации приложена фотография сгоревшего здания. Автор обращает внимание, что на улице Куйбышева много старых домов, часть из которых требуют восстановления. «Дом №131 по улице Куйбышева является объектом культурного наследия регионального значения. Включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Кургана на 2022 год», — ответили на обращение представители городской администрации. Аукцион по продаже этого объекта запланирован на май 2022 года. «Существенными условиями конкурса являются обязательства по содержанию и сохранению объекта культурного наследия с установленными сроками проведения ремонтно-реставрационных работ», — добавили в мэрии.
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