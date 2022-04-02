В Германии предрекли крах промышленности из-за отказа от газа РФ

02 апреля 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

В Германии прогнозируют коллапс промышленности из-за эмбарго на энергоносители из РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Немецкую промышленность ждет крах в случае отказа от российского газа. Об этом заявил президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм. «Отказ от использования российского газа станет фатальным для немецкой промышленности. Возможен подобный сценарий краха промышленности, спасшей нас в период коронавирусной пандемии», — сказал Руссвурм в эфире телеканала ZDF. Президент России Владимир Путин подписал указ, чтобы недружественные страны оплачивали газ рублями. Нововведение действует с 1 апреля, пишет сайт MK.RU . Согласно ему недружественные страны для покупки российского газа должны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Такая мера принята в ответ на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и стран Запада, вызванное спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Немецкую промышленность ждет крах в случае отказа от российского газа. Об этом заявил президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм. «Отказ от использования российского газа станет фатальным для немецкой промышленности. Возможен подобный сценарий краха промышленности, спасшей нас в период коронавирусной пандемии», — сказал Руссвурм в эфире телеканала ZDF. Президент России Владимир Путин подписал указ, чтобы недружественные страны оплачивали газ рублями. Нововведение действует с 1 апреля, пишет сайт MK.RU. Согласно ему недружественные страны для покупки российского газа должны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Такая мера принята в ответ на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и стран Запада, вызванное спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.