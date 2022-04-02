Bloomberg нашел неожиданный источник денег для России. «Приток валюты продолжится»

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В 2022 году Россия может заработать 321 млрд долларов от продажи энергоносителей Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Несмотря на введение западом мощных санкций, Россия в этом году может заработать на экспорте энергоносителей 321 миллиард долларов, что на треть больше, чем в 2021 году. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

«Экономика России может выйти с блестящим балансом, если некоторые из ее крупнейших торговых партнеров не перекроют кран ее экспорта энергоресурсов. Bloomberg Economics ожидает, что Россия заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей в этом году, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Рекордный профицит счета текущих операций, который, по данным Института международных финансов, может достичь 240 миллиардов долларов. С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — пишет Bloomberg.

Страны Запада ранее ввели санкции против российских рынка энергоресурсов из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ начнет продавать нефть и газ «недружественным» странам за рубли.

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Несмотря на введение западом мощных санкций, Россия в этом году может заработать на экспорте энергоносителей 321 миллиард долларов, что на треть больше, чем в 2021 году. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «Экономика России может выйти с блестящим балансом, если некоторые из ее крупнейших торговых партнеров не перекроют кран ее экспорта энергоресурсов. Bloomberg Economics ожидает, что Россия заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей в этом году, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Рекордный профицит счета текущих операций, который, по данным Института международных финансов, может достичь 240 миллиардов долларов. С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — пишет Bloomberg. Страны Запада ранее ввели санкции против российских рынка энергоресурсов из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ начнет продавать нефть и газ «недружественным» странам за рубли.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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