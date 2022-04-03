В Кремле объяснили, как страны будут платить за газ рублем

Страны Запада будут покупать у России газ за евро, которые будут менять на рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Они собственно как платили, так и будут платить в евро, в тех единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата будет поступать „Газпрому“ в рублях, путем приобретения за эти евро российских рублей», — сказал Песков.
Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.
Страны Запада будут покупать у России газ за евро, которые будут менять на рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Они собственно как платили, так и будут платить в евро, в тех единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата будет поступать „Газпрому“ в рублях, путем приобретения за эти евро российских рублей», — сказал Песков. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.