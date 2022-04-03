В Кремле объяснили, как страны будут платить за газ рублем

03 апреля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Конечная оплата за газ будет поступать «Газпрому» в рублях, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Страны Запада будут покупать у России газ за евро, которые будут менять на рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Они собственно как платили, так и будут платить в евро, в тех единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата будет поступать „Газпрому“ в рублях, путем приобретения за эти евро российских рублей», — сказал Песков. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада будут покупать у России газ за евро, которые будут менять на рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Они собственно как платили, так и будут платить в евро, в тех единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата будет поступать „Газпрому“ в рублях, путем приобретения за эти евро российских рублей», — сказал Песков. Ранее Россия начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации и ввели санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.