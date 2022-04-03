Европейская страна приняла ультиматум Путина

03 апреля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Словакия согласилась платить за российский газ рублями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Словакия готова принять ультиматум России об оплате поставок газа в рублях. Об этом заявил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик в эфире Словацкого телевидения. «Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — сказал Сулик. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Словакия готова принять ультиматум России об оплате поставок газа в рублях. Об этом заявил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик в эфире Словацкого телевидения. «Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — сказал Сулик. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».