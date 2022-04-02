02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

В ЯНАО ожидается потепление и первый дождь в этом сезоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, пешеходный переход, непогода, прохожие, пешеходы, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом
На неделе на Ямале пойдет дождь Фото:

На Ямале во вторник, 5 апреля, впервые потеплеет до +9 градусов. Также в этот день ожидается снег и дождь. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Понедельник, 4 апреля, температура воздуха днем — местами до минус 10 градусов, во вторник — местами до плюс 9 градусов. Осадки в виде снега и дождя небольшие, местами умеренные. В отдельных районах метель», — прогнозируют синоптики.

Также ожидается, что на протяжении недели будет сохраняться облачность и сильный ветер. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. А в ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опуститься в некоторых районах до -24 градусов.

Прошедшие выходные в ЯНАО выдались морозными. В воскресенье ночью столбик термометра опускался до -19 градусов.

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На Ямале во вторник, 5 апреля, впервые потеплеет до +9 градусов. Также в этот день ожидается снег и дождь. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Понедельник, 4 апреля, температура воздуха днем — местами до минус 10 градусов, во вторник — местами до плюс 9 градусов. Осадки в виде снега и дождя небольшие, местами умеренные. В отдельных районах метель», — прогнозируют синоптики. Также ожидается, что на протяжении недели будет сохраняться облачность и сильный ветер. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. А в ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра опуститься в некоторых районах до -24 градусов. Прошедшие выходные в ЯНАО выдались морозными. В воскресенье ночью столбик термометра опускался до -19 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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