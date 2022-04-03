Кадыров удивился словам Пескова о патриотизме Урганта

03 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров не считает Ивана Урганта патриотом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадырова «очень удивился» словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова. Ранее он назвал телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом». «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку „большой патриот“. Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. Я на самом деле очень удивился», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, а СМИ сообщили о закрытии его шоу на «Первом канале». 25 марта отец Урганта сообщил, что телеведущий вернулся в Москву. Дмитрий Песков вступился за телеведущего и назвал его «большим патриотом», призвав «не записывать его в пятую колонну». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадырова «очень удивился» словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова. Ранее он назвал телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом». «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку „большой патриот“. Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. Я на самом деле очень удивился», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, а СМИ сообщили о закрытии его шоу на «Первом канале». 25 марта отец Урганта сообщил, что телеведущий вернулся в Москву. Дмитрий Песков вступился за телеведущего и назвал его «большим патриотом», призвав «не записывать его в пятую колонну».