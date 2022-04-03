Бастрыкин поддержал проведение трибунала над националистами

03 апреля 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Следственный комитет фиксирует все случаи военных преступлений ВСУ, сообщил Александр Бастрыкин Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу властей ЛНР по проведению трибунала над националистами, которые осуществляли военные преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка. В дальнейшем собранные российским следствием доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица обязательно предстанут перед судом», — говорится в заявлении СК. Для обнародования фактов военных преступлений националистов был создан telegram-канал «Трибунал» . В нем журналисты, историки и общественники выкладывают имена и фамилии украинских националистов с описанием их военных преступлений против мирных граждан Донбасса. Так, сегодня проект «Трибунал» выложил доказательства военных преступлений полковника ВСУ Алексея Майстренко. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу властей ЛНР по проведению трибунала над националистами, которые осуществляли военные преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка. В дальнейшем собранные российским следствием доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица обязательно предстанут перед судом», — говорится в заявлении СК. Для обнародования фактов военных преступлений националистов был создан telegram-канал «Трибунал». В нем журналисты, историки и общественники выкладывают имена и фамилии украинских националистов с описанием их военных преступлений против мирных граждан Донбасса. Так, сегодня проект «Трибунал» выложил доказательства военных преступлений полковника ВСУ Алексея Майстренко. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов.