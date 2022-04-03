Бастрыкин поддержал проведение трибунала над националистами

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу властей ЛНР по проведению трибунала над националистами, которые осуществляли военные преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка. В дальнейшем собранные российским следствием доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица обязательно предстанут перед судом», — говорится в заявлении СК.
Для обнародования фактов военных преступлений националистов был создан telegram-канал «Трибунал». В нем журналисты, историки и общественники выкладывают имена и фамилии украинских националистов с описанием их военных преступлений против мирных граждан Донбасса. Так, сегодня проект «Трибунал» выложил доказательства военных преступлений полковника ВСУ Алексея Майстренко.
Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу властей ЛНР по проведению трибунала над националистами, которые осуществляли военные преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Председатель СК России поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка. В дальнейшем собранные российским следствием доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица обязательно предстанут перед судом», — говорится в заявлении СК. Для обнародования фактов военных преступлений националистов был создан telegram-канал «Трибунал». В нем журналисты, историки и общественники выкладывают имена и фамилии украинских националистов с описанием их военных преступлений против мирных граждан Донбасса. Так, сегодня проект «Трибунал» выложил доказательства военных преступлений полковника ВСУ Алексея Майстренко. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов.