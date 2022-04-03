Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

04 апреля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить Бучу Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча Киевской области. Предложение было озвучено после публикации видео, которое в Минобороны уже назвали фейком и провокацией. «Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram. По его словам, все обвинения в адрес России в связи со спецоперацией на Украине будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник. Украинский лидер намерен проинформировать о них всех партнеров Киева. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча Киевской области. Предложение было озвучено после публикации видео, которое в Минобороны уже назвали фейком и провокацией. «Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram. По его словам, все обвинения в адрес России в связи со спецоперацией на Украине будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник. Украинский лидер намерен проинформировать о них всех партнеров Киева. Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном.