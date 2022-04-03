Латвия готова принять ультиматум Путина

04 апреля 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Латвийская компания рассматривает оплату российского газа за рубли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Латвийская компания Latvijas Gaze рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Об этом говорится в сообщении организации. «Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — говорится в заявлении на сайте компании. В организации уточнили, что сейчас анализируют новый способ расчета с юридической и деловой точек зрения. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Латвийская компания Latvijas Gaze рассматривает возможность оплаты российского газа в рублях. Об этом говорится в сообщении организации. «Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — говорится в заявлении на сайте компании. В организации уточнили, что сейчас анализируют новый способ расчета с юридической и деловой точек зрения. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут этого делать. Владимир Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа, пишет «Национальная служба новостей».