02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

Мэрию курганского города заставили сделать ремонт в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, маляр, покраска конструкций, ремонт
За несделанный ремонт представителям мэрии грозила уголовная ответственность Фото:

В Далматове (Курганская область) представителей местной администрации заставили отремонтировать квартиру женщины и ее сына-инвалида. Данное сообщение было размещено 4 апреля на сайте УФССП России по Курганской области.

«Гражданке должны были предоставить благоустроенное жилье площадью 42,8 кв. м, пригодное для жизни. <…> Квартиру семье выделили, однако до конца благоустроенной она не была — помещению требовался ремонт. Судебный пристав выставил должностным лицам местной администрации требование о проведении ремонта и вселении женщины с сыном», — указано в сообщении.

В пресс-службе ведомства объяснили, что женщина воспитывает сына с тяжелым заболеванием, поэтому ему требовались комфортные и особые жилищные условия. Квартиру женщине выделили по решению суда, поэтому если бы администрация его не выполнила, то представителям мэрии грозила бы уголовная ответственность. Позже жилье выданное семье было полностью отремонтировано.

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В Далматове (Курганская область) представителей местной администрации заставили отремонтировать квартиру женщины и ее сына-инвалида. Данное сообщение было размещено 4 апреля на сайте УФССП России по Курганской области. «Гражданке должны были предоставить благоустроенное жилье площадью 42,8 кв. м, пригодное для жизни. <…> Квартиру семье выделили, однако до конца благоустроенной она не была — помещению требовался ремонт. Судебный пристав выставил должностным лицам местной администрации требование о проведении ремонта и вселении женщины с сыном», — указано в сообщении. В пресс-службе ведомства объяснили, что женщина воспитывает сына с тяжелым заболеванием, поэтому ему требовались комфортные и особые жилищные условия. Квартиру женщине выделили по решению суда, поэтому если бы администрация его не выполнила, то представителям мэрии грозила бы уголовная ответственность. Позже жилье выданное семье было полностью отремонтировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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