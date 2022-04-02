Мэрию курганского города заставили сделать ремонт в квартире

За несделанный ремонт представителям мэрии грозила уголовная ответственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматове (Курганская область) представителей местной администрации заставили отремонтировать квартиру женщины и ее сына-инвалида. Данное сообщение было размещено 4 апреля на сайте УФССП России по Курганской области.

«Гражданке должны были предоставить благоустроенное жилье площадью 42,8 кв. м, пригодное для жизни. <…> Квартиру семье выделили, однако до конца благоустроенной она не была — помещению требовался ремонт. Судебный пристав выставил должностным лицам местной администрации требование о проведении ремонта и вселении женщины с сыном», — указано в сообщении.

В пресс-службе ведомства объяснили, что женщина воспитывает сына с тяжелым заболеванием, поэтому ему требовались комфортные и особые жилищные условия. Квартиру женщине выделили по решению суда, поэтому если бы администрация его не выполнила, то представителям мэрии грозила бы уголовная ответственность. Позже жилье выданное семье было полностью отремонтировано.