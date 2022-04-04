Небензя назвал невообразимым отказ ООН в заседании по Буче

Василий Небензя не согласился с причиной отказа в созыве заседания СБ ООН по событиям в Буче Фото: wikipedia.org/White House

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

Отказ председательства Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) в проведении заседания для обсуждения событий в Буче беспрецедентно и невообразимо. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо. Нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», — цитирует Василию Небензю ТАСС.

Также он добавил, что не согласен с причинами отказа в проведении встречи, названные британским председательством. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», — уточнил Небензя.

Британское председательство собиралось совместить запрошенную встречу по Буче со встречей СБ ООН по Украине, которая назначена на вторник. Однако устав ООН гласит, что председатель обязан собрать встречу Совета безопасности в течение суток после запроса, дополняет деловое издание «ВЗГЛЯД».

Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. 4 апреля Россия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за украинского фейка о «массовых убийствах» в Буче. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России имеются доказательства вины ВСУ, с которыми невозможно поспорить.

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