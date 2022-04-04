США ждут исключение России из Совета по правам человека ООН

05 апреля 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Вопрос исключения России из СПЧ ООН будет обсуждаться 7 апреля, заявила Линда Томас-Гринфилд Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США выразили надежду на то, что 7 апреля будет проведено заседание Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) по вопросу членства России в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. США ожидает, что Генассамблея ООН рассмотрит вопрос членства России в СПЧ уже в четверг, заявила Линда Томас-Гринфилд американскому Национальному общественному радио. Она добавила, что Россия должна показать, что ей «не безразличен Устав ООН, что она думает о ценностях Организации», однако, по ее словам, Москва этого не делает. Она пообещала, что РФ будет привлечена к ответственности и, возможно, исключена из Совета по правам человека. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США выразили надежду на то, что 7 апреля будет проведено заседание Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) по вопросу членства России в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. США ожидает, что Генассамблея ООН рассмотрит вопрос членства России в СПЧ уже в четверг, заявила Линда Томас-Гринфилд американскому Национальному общественному радио. Она добавила, что Россия должна показать, что ей «не безразличен Устав ООН, что она думает о ценностях Организации», однако, по ее словам, Москва этого не делает. Она пообещала, что РФ будет привлечена к ответственности и, возможно, исключена из Совета по правам человека. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».