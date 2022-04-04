Китайцы передумали завозить бумагу фурами в Свердловскую область

05 апреля 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

По словам Максима Спасского, спрос на бумагу в Свердловской области снизился до нормального уровня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Производители офисной бумаги из Китая перестали направлять свою продукцию в Свердловскую область из-за падения спроса. Об этом с URA.RU поделился секретарь генерального совета Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. «Раньше отправлять офисные листы в Свердловскую область китайским промышленникам было выгодно из-за того, что бумага А4 у нас стоила 1500 рублей и был дефицит. Сейчас, когда у нас все наладилось и снизилась стоимость, они не будут просто так везти ничего — нет спроса на китайскую бумагу», — считает Спасский. Он также уточнил, что в Китае ориентируются на наше экономическое положение и повышают стоимость всего, на что мог бы прогнозироваться дефицит. Ранее стало известно о дефиците белоснежной офисной бумаги формата А4 в Свердловской области. По словам владельцев типографий, это связано с уходом одной из главенствующих компаний-поставщиков отбеливающего сырья из России из-за санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине. В результате возросшего спроса на бумагу, цены в Екатеринбурге переваливали за 4000 рублей за упаковку в 500 листов. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Производители офисной бумаги из Китая перестали направлять свою продукцию в Свердловскую область из-за падения спроса. Об этом с URA.RU поделился секретарь генерального совета Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. «Раньше отправлять офисные листы в Свердловскую область китайским промышленникам было выгодно из-за того, что бумага А4 у нас стоила 1500 рублей и был дефицит. Сейчас, когда у нас все наладилось и снизилась стоимость, они не будут просто так везти ничего — нет спроса на китайскую бумагу», — считает Спасский. Он также уточнил, что в Китае ориентируются на наше экономическое положение и повышают стоимость всего, на что мог бы прогнозироваться дефицит. Ранее стало известно о дефиците белоснежной офисной бумаги формата А4 в Свердловской области. По словам владельцев типографий, это связано с уходом одной из главенствующих компаний-поставщиков отбеливающего сырья из России из-за санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине. В результате возросшего спроса на бумагу, цены в Екатеринбурге переваливали за 4000 рублей за упаковку в 500 листов.