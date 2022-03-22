В Екатеринбурге на продажу режут бумагу для бюллетеней

Руководство типографии планирует пустит нарезанную на формат А4 рулонную бумагу на местный рынок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Одна из типографий в Екатеринбурге начала использовать рулонную бумагу, на которой печатают бюллетени для выборов, вместо обычной бумаги А4. Об этом URA.RU рассказала сотрудница предприятия Маргарита.

«Сейчас снижается количество выбеленной печати привычного всем формата А4 из-за санкций. У нас в типографии принимается решение нарезать для офисных принтеров офсетную рулонную бумагу, которую мы используем для печати бюллетеней для голосования или медицинских справок», — рассказала собеседница агентства.

Маргарита уточняет, что резать рулонную бумагу для использования ее в офисных целях выгоднее, чем в текущей ситуации закупать упаковки «Снегурочки» или Svetocopy. Типография планирует этот вариант использовать в качестве «плана Б» и продавать такую бумагу потенциальным заказчикам на региональном рынке.

Обыкновенная белая бумага формата А4 начала дорожать в последние недели из-за частичного ухода компании-поставщика белил для сырья. Как рассказывают поставщики, в России такая технология пока что недоступна, а в случае окончательного ухода поставляющих компаний, в России может случится дефицит. Ранее URA.RU собрало список мест, где можно купить самую дешевую бумагу. В то же время в магазине канцтоваров «Читай-город» было введено ограничение на продажу упаковок бумаги А4 — не больше одной пачки в одни руки. На бумаге приходится экономить и бюджетным организациям: в мэрии и гордуме Екатеринбурга ограничивают печать документов, а в «Гортрансе» почти вдвое уменьшили размер проездного билета.

В рамках санкций в ответ на вынужденную спецоперацию ВС РФ на Украине, западные компании начали приостанавливать свою деятельность на территории России. В своих заявлениях это решение главы стран объясняли тем, что необходимо нанести серьезный удар по экономике РФ, а также ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что это самая настоящая агрессия и война информационная, политическая и экономическая против миллионов граждан РФ.

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