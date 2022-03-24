Сколько стоит бумага А4 в Екатеринбурге. Список магазинов, инфографика

24 марта 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Бумага А4 резко подскочила в цене, после чего горожане устроили на нее охоту Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бумага формата А4 в Екатеринбурге в достаточном количестве есть в канцелярских магазинах. Об рассказал корреспондент URA.RU. Самая низкая цена (805 рублей за пачку 500 листов) на офисную бумагу в магазине «Дом книги», расположенном в ТЦ «Мегаполис». В наличии ее очень мало, по словам продавцов желающие раскупают весь запас в тот же день, когда приходит очередная поставка. Чуть подороже листы А4 можно приобрести в «Живом слове». В магазине висит предупреждение, что происходит перерасчет. Продавцы уточняют, что в таком случае актуальную цену можно узнать на кассе. На момент 24 марта актуальной ценой считается 950 рублей за упаковку 500 листов. В отделе канцелярских товаров во флагманском магазине «Кировский» на Сиреневом бульваре, 2 «Снегурочка» или Svetocopy обойдется покупателю в 1199 рублей. Чуть выше цена — в «Читай-городе». В трех магазинах бумага есть в достаточном наличии, стоимость составляет 1299 рублей. Но в этой сети магазинов есть ограничение — не более одной упаковки в одни руки. В более чем достаточном количестве бумага есть в магазине «Магмика» по адресу ул. Куйбышева, 57. Стоимость ее начинается от 1599 рублей («Снегурочка» и Svetocopy), коробки с упаковками даже не помещаются на полки и стоят в торговом зале. Если уж и эта бумага закончится, в «Магмике» есть еще упаковки марки IQ. Их стоимость составляет 1999 рублей за пачку в 500 листов формата А4. URA.RU Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возросла цена белой бумаги из-за того, что основной поставщик сырья для изготовления белоснежной бумаги частично покидает российский рынок. Ранее URA.RU рассказало, где купить самую дорогую бумагу. В связи с происходящим, одна из типографий в Екатеринбурге планирует резать на листы А4 рулонную офсетную бумагу, которую обычно используют для печати бюллетеней для выборов, чтобы продавать ее в офисы Екатеринбурга. Из-за высоких цен на бумагу, бюджетным организациям приходится экономить на бумаге — в их число вошли горадминистрация и городской транспорт. Все это связано с санкциями в ответ на спецоперацию российских войск на Украине — иностранные компании начали уходить с российского рынка. В своих заявлениях о санкциях против РФ лидеры западных стран заявляли, что необходимо нанести серьезный удар по российской экономике и ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что это самая настоящая агрессия против миллионов россиян. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бумага формата А4 в Екатеринбурге в достаточном количестве есть в канцелярских магазинах. Об рассказал корреспондент URA.RU. Самая низкая цена (805 рублей за пачку 500 листов) на офисную бумагу в магазине «Дом книги», расположенном в ТЦ «Мегаполис». В наличии ее очень мало, по словам продавцов желающие раскупают весь запас в тот же день, когда приходит очередная поставка. Чуть подороже листы А4 можно приобрести в «Живом слове». В магазине висит предупреждение, что происходит перерасчет. Продавцы уточняют, что в таком случае актуальную цену можно узнать на кассе. На момент 24 марта актуальной ценой считается 950 рублей за упаковку 500 листов. В отделе канцелярских товаров во флагманском магазине «Кировский» на Сиреневом бульваре, 2 «Снегурочка» или Svetocopy обойдется покупателю в 1199 рублей. Чуть выше цена — в «Читай-городе». В трех магазинах бумага есть в достаточном наличии, стоимость составляет 1299 рублей. Но в этой сети магазинов есть ограничение — не более одной упаковки в одни руки. В более чем достаточном количестве бумага есть в магазине «Магмика» по адресу ул. Куйбышева, 57. Стоимость ее начинается от 1599 рублей («Снегурочка» и Svetocopy), коробки с упаковками даже не помещаются на полки и стоят в торговом зале. Если уж и эта бумага закончится, в «Магмике» есть еще упаковки марки IQ. Их стоимость составляет 1999 рублей за пачку в 500 листов формата А4. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возросла цена белой бумаги из-за того, что основной поставщик сырья для изготовления белоснежной бумаги частично покидает российский рынок. Ранее URA.RU рассказало, где купить самую дорогую бумагу. В связи с происходящим, одна из типографий в Екатеринбурге планирует резать на листы А4 рулонную офсетную бумагу, которую обычно используют для печати бюллетеней для выборов, чтобы продавать ее в офисы Екатеринбурга. Из-за высоких цен на бумагу, бюджетным организациям приходится экономить на бумаге — в их число вошли горадминистрация и городской транспорт. Все это связано с санкциями в ответ на спецоперацию российских войск на Украине — иностранные компании начали уходить с российского рынка. В своих заявлениях о санкциях против РФ лидеры западных стран заявляли, что необходимо нанести серьезный удар по российской экономике и ее социальной и гуманитарной сферам. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что это самая настоящая агрессия против миллионов россиян. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.