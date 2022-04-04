СМИ: Франция решила выдворить группу российских дипломатов

05 апреля 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Из Франции выдворят около 30 россиян, сообщает BFM TV Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство иностранных дел Франции приняло решение о выдворении российских дипломатов. Об этом сообщает телеканал BFM TV. МИД Франции решил выслать из страны группу российских дипломатов, передает «Интерфакс». По информации французского телеканала, речь идет примерно о 30 россиянах, вероятно, что в это число входят семьи послов. Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на решение коллег из Франции. «Ответим достойно», — пообещала она. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Иностранные СМИ сообщили, что из Германии планируют выслать около 100 российских дипломатов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел Франции приняло решение о выдворении российских дипломатов. Об этом сообщает телеканал BFM TV. МИД Франции решил выслать из страны группу российских дипломатов, передает «Интерфакс». По информации французского телеканала, речь идет примерно о 30 россиянах, вероятно, что в это число входят семьи послов. Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на решение коллег из Франции. «Ответим достойно», — пообещала она. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Иностранные СМИ сообщили, что из Германии планируют выслать около 100 российских дипломатов.