Володин назвал цель провокации в Буче

05 апреля 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию в Буче Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в обострении ситуации на Украине виноваты западные страны. Так он высказался о произошедшем в Буче. «Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме Цель одна — еще больше обострить ситуацию на Украине», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, это также нужно для дискредитации России и обоснования санкций, поставок оружия. Володин заявил, что НАТО не захотели проводить расследование и уже выбрали виноватых. Россия созывала заседание ООН, но Великобритания отказалась его проводить, отметил он. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о намерении продолжать переговоры после провокации в Буче. «Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении. Иными словами, в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет. Потому что знает правду», — считает спикер Госдумы. На Украине с конца февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения и удары по военным объектам. Недавно СМИ опубликовали фото трупов в Буче, на Украине заявили, что российские военные виновны в «массовом убийстве мирных граждан», передает «Царьград». В Минобороны России назвали это фейком и провокацией. Представитель Пентагона заявлял, что ведомство не может подтвердить сообщения о ситуации в Буче, но президент США Джо Байден уже призвал ввести антироссийские санкции, сообщает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в обострении ситуации на Украине виноваты западные страны. Так он высказался о произошедшем в Буче. «Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме Цель одна — еще больше обострить ситуацию на Украине», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, это также нужно для дискредитации России и обоснования санкций, поставок оружия. Володин заявил, что НАТО не захотели проводить расследование и уже выбрали виноватых. Россия созывала заседание ООН, но Великобритания отказалась его проводить, отметил он. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о намерении продолжать переговоры после провокации в Буче. «Вдумайтесь, если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении. Иными словами, в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет. Потому что знает правду», — считает спикер Госдумы. На Украине с конца февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения и удары по военным объектам. Недавно СМИ опубликовали фото трупов в Буче, на Украине заявили, что российские военные виновны в «массовом убийстве мирных граждан», передает «Царьград». В Минобороны России назвали это фейком и провокацией. Представитель Пентагона заявлял, что ведомство не может подтвердить сообщения о ситуации в Буче, но президент США Джо Байден уже призвал ввести антироссийские санкции, сообщает «Утро.ру».