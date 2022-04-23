Моор поздравил ХК «Рубин» с первой победой за последние 11 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил хоккеистов ХК «Рубин» с долгожданной победой в финале Высшей хоккейной лиги, которая произошла спустя 11 лет. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Мы — чемпионы! Спустя 11 лет ХК „Рубин“ снова победитель Высшей хоккейной лиги. Спасибо за красивую игру и нашим соперникам — хоккеистам ХК „Динамо-СПб“. Тюменские парни — молодцы!», — говорится в тексе сообщения губернатора.

Тюменская команда со счетом 2:1 обыграла «Динамо» из Санкт-Петербурга, победив в пятом матче финальной серии плей-офф. Хоккейный клуб «Рубин» последний раз становился чемпионом в 2011 году. Тогда хоккеисты завоевали Кубок Петрова («Братины»), который вручается победителю второй по силе хоккейной лиги в России.