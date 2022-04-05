В Нидерландах с криками «за Украину» избили ребенка

05 апреля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В СПЧ рассказали о проявлении русофобии в отношении детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские дети начали подвергаться нападениям и унижениям со стороны жителей западных стран. Об избиении шестилетнего российского мальчика в Нидерландах рассказал директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. «Стали проявляться случаи не только оскорблений, но и открытых нападений на россиян, русскоязычных, на русских детей в школах с нанесением телесных повреждений. В одном из нидерландских городов шестилетнего мальчика избили из-за русского происхождения. Об этом с горечью сообщила его мать и добавила, что ее ребенка били с криками «за Украину», — цитирует Александра Брода РАПСИ. Помимо этого, россиянка рассказала, как русских детей забрасывают яйцами и камнями, а также публично оскорбляют на улицах, добавил член СПЧ. В отчетах Московского бюро также упоминаются вспышки русофобии в Греции. По сообщениям родителей, сверстники избили ученицу одной из греческих школ. Девочку госпитализировали. Ранее в Греции уже были зафиксированы подобные инциденты. Так, в Афинах украинцы избили семилетнего ребенка с российским флагом. Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Позже в Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена», а для защиты населения осталось слишком мало работающих мер. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские дети начали подвергаться нападениям и унижениям со стороны жителей западных стран. Об избиении шестилетнего российского мальчика в Нидерландах рассказал директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. «Стали проявляться случаи не только оскорблений, но и открытых нападений на россиян, русскоязычных, на русских детей в школах с нанесением телесных повреждений. В одном из нидерландских городов шестилетнего мальчика избили из-за русского происхождения. Об этом с горечью сообщила его мать и добавила, что ее ребенка били с криками «за Украину», — цитирует Александра Брода РАПСИ. Помимо этого, россиянка рассказала, как русских детей забрасывают яйцами и камнями, а также публично оскорбляют на улицах, добавил член СПЧ. В отчетах Московского бюро также упоминаются вспышки русофобии в Греции. По сообщениям родителей, сверстники избили ученицу одной из греческих школ. Девочку госпитализировали. Ранее в Греции уже были зафиксированы подобные инциденты. Так, в Афинах украинцы избили семилетнего ребенка с российским флагом. Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии после начала спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Позже в Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена», а для защиты населения осталось слишком мало работающих мер.