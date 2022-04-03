Украинцы в Афинах избили семилетнего ребенка с российским флагом

04 апреля 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

В Афинах группа украинцев избила семилетнего ребенка с флагом РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Группа украинцев во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напала на одну из машин. В результате семилетняя девочка получила травмы. «Они [группа украинцев] вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — рассказала мама семилетней девочки в беседе с РИА «Новости». По словам женщины, травму ребенку нанес мужчина. «Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: „Не трогайте ребенка!“ А мужик берет и бьет его палкой! Ну как это так? Они на русском языке орали ругательства. Как может мужчина ударить ребенка?», — вспоминает произошедшее потерпевшая. При этом полицейские не пытались остановить нападавших. Девочке оказали помощь в больнице. Родители подали заявление в правоохранительные органы. После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Группа украинцев во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напала на одну из машин. В результате семилетняя девочка получила травмы. «Они [группа украинцев] вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — рассказала мама семилетней девочки в беседе с РИА «Новости». По словам женщины, травму ребенку нанес мужчина. «Они были как зомби, в таком состоянии. Я кричу: „Не трогайте ребенка!“ А мужик берет и бьет его палкой! Ну как это так? Они на русском языке орали ругательства. Как может мужчина ударить ребенка?», — вспоминает произошедшее потерпевшая. При этом полицейские не пытались остановить нападавших. Девочке оказали помощь в больнице. Родители подали заявление в правоохранительные органы. После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В Кремле объяснили, почему сложно защитить россиян, живущих за рубежом.