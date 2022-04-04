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Госдолг ЯНАО уменьшился за два месяца на десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, бумаги, бумаги к совещанию, делопроизводство
В ЯНАО уменьшился госдолг Фото:

С февраля госдолг ЯНАО сократился на 61 миллион рублей. Это следует из документов, опубликованных на сайте правительства региона.

«Информация о государственном долге Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 февраля 2022 года. Государственный долг ЯНАО, в том числе: государственные ценные бумаги — 3 910 887 000 рублей. Информация о государственном долге ЯНАО по состоянию на 1 апреля 2022 года: государственный долг ЯНАО, в том числе: государственные ценные бумаги — 3 849 165 000 рублей», — говорится в документах.

В пресс-службу правительства был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что госдолг ЯНАО будет расти с 2022 по 2024 год из-за привлечения заемного финансирования для строительства в Губкинском.

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С февраля госдолг ЯНАО сократился на 61 миллион рублей. Это следует из документов, опубликованных на сайте правительства региона. «Информация о государственном долге Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 февраля 2022 года. Государственный долг ЯНАО, в том числе: государственные ценные бумаги — 3 910 887 000 рублей. Информация о государственном долге ЯНАО по состоянию на 1 апреля 2022 года: государственный долг ЯНАО, в том числе: государственные ценные бумаги — 3 849 165 000 рублей», — говорится в документах. В пресс-службу правительства был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что госдолг ЯНАО будет расти с 2022 по 2024 год из-за привлечения заемного финансирования для строительства в Губкинском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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