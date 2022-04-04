Госдолг ЯНАО уменьшился за два месяца на десятки миллионов

В ЯНАО уменьшился госдолг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С февраля госдолг ЯНАО сократился на 61 миллион рублей. Это следует из документов, опубликованных на сайте правительства региона.

«Информация о государственном долге Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 февраля 2022 года. Государственный долг ЯНАО, в том числе: государственные ценные бумаги — 3 910 887 000 рублей. Информация о государственном долге ЯНАО по состоянию на 1 апреля 2022 года: государственный долг ЯНАО, в том числе: государственные ценные бумаги — 3 849 165 000 рублей», — говорится в документах.

В пресс-службу правительства был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что госдолг ЯНАО будет расти с 2022 по 2024 год из-за привлечения заемного финансирования для строительства в Губкинском.