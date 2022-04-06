В США признали, что исключить Россию из Совбеза ООН невозможно

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
Постпред США заявила о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россию невозможно исключить из Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — констатировала американский постпред в интервью телеканалу MSNBC.

Участие России в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации наравне с Китаем, Францией, Великобританией и США, передает телеканал 360. Для исключения РФ необходимо вносить поправку в Устав ООН, уточняет RT. Для этого необходима подпись всех постоянных членов Совбеза, отмечает Life. При этом Россия имеет право вето на подобное предложение, подытожило «Федеральное агентство новостей».

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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Россию невозможно исключить из Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Совет безопасности был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — констатировала американский постпред в интервью телеканалу MSNBC. Участие России в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации наравне с Китаем, Францией, Великобританией и США, передает телеканал 360. Для исключения РФ необходимо вносить поправку в Устав ООН, уточняет RT. Для этого необходима подпись всех постоянных членов Совбеза, отмечает Life. При этом Россия имеет право вето на подобное предложение, подытожило «Федеральное агентство новостей». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».
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