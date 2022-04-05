Курганские чиновники объяснили проблемы крупной стройки

Власти обратились за помощью в постройке объекта в Минспорта РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за удорожания стройматериалов и работ остановилось создание новой ледовой арены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В настоящее время отмечается удорожание некоторых материалов и работ, связанных с запланированным строительством спортивного объекта. На строительство ледовой арены в городе Кургане в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ планировалось выделить 135 млн рублей. В настоящее время этих средств недостаточно», — рассказали в пресс-службе.

Представители власти отметили, что сейчас областное управление по физической культуре и спорту прорабатывает варианты решения этого вопроса с Минспорта РФ. Власти сообщили, что сейчас в регионе работают три ледовые арены, которые полностью удовлетворяют потребностям населения и спортсменов. Сотрудники правительства добавили, что нынешняя экономическая ситуация внесла коррективы в строительство спортивных объектов, но все планы в рамках проектов «Спорт — норма жизни» и «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» будут выполнены.

Ранее источник URA.RU сообщал, что из-за нынешней экономической ситуации в Кургане возникли проблемы с постройкой третьей ледовой арены. Новый объект сначала хотели построить возле поселка Увал, а потом на участке земли, расположенном по адресу ул. Гагарина, 39а.