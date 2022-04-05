В ЯНАО из-за непогоды задерживают рейсы и отменяют занятия

Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение зимников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий задержан рейс ЛА17 авиакомпании «Ямал» Салехард-Ноябрьск. Помимо этого, администрация Лабытнанги отменяет занятия в школах, ученики с 1-11 классы обучаются дома. Как сообщаться на сайте Обь-Иртышского УГМС, в округе сила ветра составляет от 18 до 23 метров в секунду.

«Температура воздуха от -3 до +2 градусов. Небольшие, умеренные осадки в виде снега, местами гололедные явления. Сила ветра 8-13 метров в секунду, местами возможны прорывы от 18-23 метров в секунду», — сообщают синоптики.

Как сообщили URA.RU в аэропорте Ноябрьска (ЯНАО), был задержан рейс ЛА17 авиакомпании «Ямал» Салехард-Ноябрьск. Прибытие самолета ожидается в 11:25.

Помимо этого, в Лабытнанги были отменены занятия для учеников с 1 по 11 классы. Как сообщает мэр города Марина Трескова, они будут заниматься удаленно с дома. Также было закрыто движение по ледовой переправе через Обь между городами Лабытнанги и Салехард, на автодороге Лабытнанги — Харп и закрыта дорога в мкр. Обской. Была приостановлена работа общественного транспорта по этим маршрутам, но автобусы в пределах города продолжат свою работу. «По моему поручению для горожан развернут пункт временного размещения в школе № 5. Кому необходимо переждать стихию, пожалуйста, приходите: ул. Корчагинцев, 7», — сообщает в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на протяжении недели будет сохраняться облачность и сильный ветер. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

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