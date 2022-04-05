Тюменцы подали в суд на правительство области из-за масок

06 апреля 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Тюменцы против ношения масок в транспорте и общественных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители Тюмени — 22 человека, подали коллективный иск к правительству региона с требованием отменить масочный режим. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «22 человека подали административный иск к правительству Тюменской области. На 18 апреля назначена подготовка к судебному разбирательству. Требование истцов — признание недействующими ряда пунктов постановления №120-п „О введении режима повышенной готовности“, в части обязанности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области Тюменцы оспаривают четыре пункта документа. Это требование о ношении масок в транспорте, общественных местах, музеях, на спектаклях и концертах. Как отметили в пресс-службе судебной системы, у правительства Тюменской области и других заинтересованных лиц есть время на подготовку возражений по иску. Свои доводы они должны предоставить до 13 апреля. Как ранее писало URA.RU, режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе продлен до 1 мая. Власти уже сняли большинство ограничений (QR-коды для посещения общепита по ночам, запрет на вход в торговые центры для несовершеннолетних, и прочие запреты), однако масочный режим продолжает действовать. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Тюмени — 22 человека, подали коллективный иск к правительству региона с требованием отменить масочный режим. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «22 человека подали административный иск к правительству Тюменской области. На 18 апреля назначена подготовка к судебному разбирательству. Требование истцов — признание недействующими ряда пунктов постановления №120-п „О введении режима повышенной готовности“, в части обязанности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области Тюменцы оспаривают четыре пункта документа. Это требование о ношении масок в транспорте, общественных местах, музеях, на спектаклях и концертах. Как отметили в пресс-службе судебной системы, у правительства Тюменской области и других заинтересованных лиц есть время на подготовку возражений по иску. Свои доводы они должны предоставить до 13 апреля. Как ранее писало URA.RU, режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе продлен до 1 мая. Власти уже сняли большинство ограничений (QR-коды для посещения общепита по ночам, запрет на вход в торговые центры для несовершеннолетних, и прочие запреты), однако масочный режим продолжает действовать.