Борис Дубровский и дорожники пытаются доказать, что картеля не было (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу на решение Арбитражный суд Московского округа по делу о картельном сговоре экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и дорожно-строительной компании. Это следует из базы данных судебных дел.

«Кассационные жалобы подали сам Дубровский и АО „Южуралмост“ — 25 и 28 марта соответственно. Жалоба дорожников возвращена 5 апреля, по заявлению Дубровского решения еще не принято», — пояснили URA.RU в ВС РФ,

Ранее Арбитражный суд Московского округа 19 января оставил в силе решение ФАС, признавшей Дубровского участником картельного сговора с компанией «Южуралмост». Это решение стало причиной отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. Антимонопольщики передали материалы дела в Генпрокуратуру и МВД для оценки, могут ли они служить базой для возбуждения уголовного дела. Обвиненные в картеле ответили судебными исками. Сначала с заявлением обратился Дубровский, затем основным истцом стала компания «Южуралмост».

Первоначально выиграли процесс дорожники, однако Верховный суд РФ встал на сторону ФАС, вернув дело на новое рассмотрение. Судебный спор продолжается в разных инстанциях по сей день. Дубровскому и бизнесменам удалось снизить штраф с 483 млн до 98 млн рублей. Однако и Дубровский, и дорожники пытаются доказать, что нарушений антимонопольного законодательства с их стороны все-таки не было.

Первая из жалоб уже возвращена заявителю Скрин: база данных судебных дел