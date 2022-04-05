63-летнего тюменца не могут взять на воинскую службу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

63-летний житель Тюмени трижды пытался подписать контракт на военную службу, но его не берут из-за возраста. Об этом рассказали на пресс-конференции с отделом военного комиссариата Тюменской области.

«Мы не можем взять всех желающих по ряду причин, одной из которых является возраст. Бывают обращения от людей старших возрастов, 60-65 лет, но мы не можем их взять. Сегодня к нам в третий раз придет „молодой“ человек, которому 63 года, будем с ним беседовать», — сообщил на пресс-конференции военный комиссар региона Алексей Куличков.

Согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службы» первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Заключить повторный военный контракт могут лица, не достигшие предельного возраста, который зависит от военного звания. Так, для маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника и адмирала предельным возрастом является 65 лет. Для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора и контр-адмирала — 60 лет. У полковников и капитанов первого ранга предельным возрастом является 55 лет. Для всех остальных военнослужащих установлен возраст в 50 лет.



Кремль пояснял, что в военкоматы страны часто обращаются молодые люди с просьбой отправить их защищать мирное население Донбасса и Украины. Люди сами изъявляют желание помочь военным. Ранее озвученное предложение главы Минобороны Сергея Шойгу об участии добровольцев в спецоперации на Украине не касается россиян. Добровольцев из РФ нет в числе участников спецоперации и не будет, уточнял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Причиной этому стал многолетний геноцид жителей Донбасса. Участие в спецоперации принимают только военные, которые проходят службу по контракту.

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