Курганские власти срочно ищут больше 1000 медработников

Курганской области дополнительно потребуется больше 1000 медработников в период вспышки «Омикрон» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В период резкого подъема заболеваемости из-за штамма «Омикрон» Курганской области дополнительно потребуется более тысячи медицинских работников. Об этом заявила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

«Мы прогнозируем большую нагрузку на амбулаторно-поликлиническую сеть, в связи с тем, что в ряде случаев заболевание протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Поэтому дополнительно требуется более тысячи медицинских работников», — сказала заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина в интервью ГТРК «Курган».

По словам замгубернатора, в настоящее время заключены соглашения по привлечению к работе студентов 4-5-х курсов, обучающихся по целевому направлению в медицинских вузах. В больницы региона приглашают ординаторов первого и второго года обучения. Для оказания медицинской помощи в медучреждения выводят студентов Курганского базового медицинского колледжа. Власти сотрудничают с корпусом волонтеров.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области ожидают увеличение количества больных COVID из-за штамма «Омикрон» практически в пять раз. Региональные власти направили письмо в Минздрав с просьбой прикомандировать врачей из других регионов в случае утяжеления ситуации. О первых подтвержденных случаях «Омикрона» у трех жителей области стало известно 20 января. Курганская область несколько лет подряд занимает последние места по обеспеченности медицинскими кадрами среди регионов России. В области на 10 тыс. населения приходится 23,4 врача. Курганцы вынуждены обращаться за медпомощью в другие регионы.

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