В Италии подожгли виллу Соловьева

Неизвестные устроили пожар на вилле Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Италии неизвестные подожгли виллу телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет газета La Repubblica.

«В Италии неизвестные подожгли виллу, принадлежащую российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. На поджог указывает тот факт, что на месте были обнаружены покрышки», — пишет La Repubblica.

Ранее Владимир Соловьев был включен в санкционные списки Евросоюза из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Владимир Соловьев заявил, что спокойно относится к персональным санкциям. 5 марта власти Италии арестовали имущество телеведущего.