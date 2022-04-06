Instasamka отреагировала на обвинения в предательстве Родины

06 апреля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Instasamka объяснила, почему уехала из России Фото: Instasamka, соцсети новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске) назвала злыми тех, кто осуждает ее за отъезд из России, и объяснила, почему переехала жить в Дубай. Заявление певица сделала в своем telegram-канале. «Хватит злорадствовать, оскорблять людей по факту их молчания, вы ******* (надоели, прим. ред.) быть такими злыми. Те, кто называет уехавших предателями, попробуйте сейчас в Москве, в потоке страшных новостей, писать веселую музыку. Остановить мамаш, которые сами водят на концерты детей, а потом идут в полицию и пишут заяву на вас. Как быть, если ты не хочешь участвовать в этом дерьме, а тебя притягивают и винят за то, что ты уехал за лучшей жизнью?» — написала Instasamka в своем telegram-канале. Она также отметила, что не понимает людей, которые радуются, что блогеры остались без работы. По словам девушки, медийные личности годами строили свое дело, чтобы иметь возможность брать деньги за рекламу. Instasamka родилась в Тобольске. Ранее URA.RU писало, что девушка попала в украинский антисписок знаменитостей, поддерживающих политику президента РФ Владимира Путина. Позднее певица отказалась комментировать свое отношение к спецоперации и происходящему в мире, и покинула Россию. Спецоперация на Украине была начата РФ 24 февраля. Ее целями заявлялись денацификация и демилитаризация, спасение от геноцида мирных жителей Донбасса. В ответ на действия России в отношении страны ввели множество санкций. Пострадали и блогеры: сервис YouTube перестал платить им за рекламу в видео, а TikTok ограничил публикацию контента от российских пользователей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске) назвала злыми тех, кто осуждает ее за отъезд из России, и объяснила, почему переехала жить в Дубай. Заявление певица сделала в своем telegram-канале. «Хватит злорадствовать, оскорблять людей по факту их молчания, вы ******* (надоели, прим. ред.) быть такими злыми. Те, кто называет уехавших предателями, попробуйте сейчас в Москве, в потоке страшных новостей, писать веселую музыку. Остановить мамаш, которые сами водят на концерты детей, а потом идут в полицию и пишут заяву на вас. Как быть, если ты не хочешь участвовать в этом дерьме, а тебя притягивают и винят за то, что ты уехал за лучшей жизнью?» — написала Instasamka в своем telegram-канале. Она также отметила, что не понимает людей, которые радуются, что блогеры остались без работы. По словам девушки, медийные личности годами строили свое дело, чтобы иметь возможность брать деньги за рекламу. Instasamka родилась в Тобольске. Ранее URA.RU писало, что девушка попала в украинский антисписок знаменитостей, поддерживающих политику президента РФ Владимира Путина. Позднее певица отказалась комментировать свое отношение к спецоперации и происходящему в мире, и покинула Россию. Спецоперация на Украине была начата РФ 24 февраля. Ее целями заявлялись денацификация и демилитаризация, спасение от геноцида мирных жителей Донбасса. В ответ на действия России в отношении страны ввели множество санкций. Пострадали и блогеры: сервис YouTube перестал платить им за рекламу в видео, а TikTok ограничил публикацию контента от российских пользователей.